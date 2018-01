Holandês se machuca, e Guga vence Guga estreou nesta segunda-feira com sorte no Torneio de Wimbledon. Depois de perder o primeiro set por 6/2 para o holandês John Van Lottum, o tenista brasileiro foi beneficiado pela contusão nas costas do adversário no sexto game do segundo set. Guga vencia por 3 a 2. Lottum sentiu dores ao sacar e chegou a ser atendido pelo médico. O adversário do brasileiro na segunda rodada sai do duelo entre o espanhol Fernando Vicente e o norte-americano Todd Martin.