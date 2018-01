Holandês vai à final em Milão O tenista holandês Martin Verkerk derrotou o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 7/6 (7/1), e passou para a final do Torneio de Milão, na Itália, que distribui US$ 380 mil em prêmios. Seu adversário na decisão do título sairá do confronto entre o finlandês Jarkko Nieminen e o russo Yevgeny Kafelnikov, que acontece ainda neste sábado.