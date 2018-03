Holandesa campeã em Campos do Jordão O tênis feminino brasileiro teve esta semana um bom evento para ajudar as jogadoras a conquistarem pontos no ranking mundial da WTA, o Credicard Tennis Cup, disputado em Campos do Jordão. O título, porém, acabou ficando nas mãos de uma holandesa, Jolanda Mens, que bateu na final a catarinense Maria Fernanda Alves por 6/2, 4/6 e 6/2. Na final de duplas, as brasileiras Carla Tiene e Bruna Colóssio levaram o troféu, ao superarem as holandesas Jelonda Mens e Andrea van Der Hurck por 6/1, 4 /6 e 6/2.