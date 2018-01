Hopman terá duelo Serena x Clijsters A Austrália se classificou nesta quinta-feira para a final da Copa Hopman de tênis, torneio entre equipes mistas de 8 países que está sendo disputado na cidade australiana de Perth. O outro finalista sairá do confronto entre Estados Unidos e Bélgica nesta sexta-feira. A equipe australiana garantiu sua vaga ao derrotar a República Checa por 2 a 1, nesta quinta-feira, somando sua terceira vitória em três confrontos dentro do grupo B na primeira fase. No grupo A, a Bélgica ganhou do Usbequistão por 3 a 0 e tem duas vitórias na primeira fase, assim como os Estados Unidos. Por isso, quem vencer o duelo amanhã irá enfrentar a Austrália na final. A disputa entre Bélgica e Estados Unidos tem um atrativo especial. O reencontro da número 1 do mundo, a norte-americana Serena Williams, e a belga Kim Clijsters, que disputaram a final do Masters Feminino de 2001, com vitória de Clijsters.