Horna abandona e Saretta se classifica Flávio Saretta passou nesta quinta-feira para as quartas-de-final do Torneio de Viña del Mar, que é disputado no Chile e distribui US$ 333 mil em prêmios. Para tanto, o tenista brasileiro nem precisou se esforçar muito. Depois de vencer o primeiro set por 6/1, ele viu seu adversário, o peruano Luis Horna, desistir do jogo quando fazia 1 a 0 na segunda parcial. O próximo adverário de Saretta sairá do confronto entre o argentino Mariano Zabaleta e o espanhol Ruben Ramirez. Caso ele consiga vencer novamente, pode fazer um duelo brasileiro com Gustavo Kuerten na semifinal do torneio - Guga disputa sua vaga contra o italiano Filippo Volandri.