Horna e Massu avançam na Holanda O tenista chileno Nicolas Massu e o peruano Luis Horna irão disputar uma das semifinais do Torneio de Amersfoort, na Holanda, que distribui cerca de US$ 350 mil em prêmios. Outro que já garantiu vaga foi o holandês Raemon Sluiter, que derrotou o espanhol Ruben Ramírez Hidalgo por 7/6 (7/4), 6/7 (2/7) e 6/2. Nas quartas-de-final, disputadas nesta sexta-feira, Massu ganhou do holandês Dennis Van Scheppingen por 6/2 e 7/5 e Horna venceu o espanhol Oscar Hernandez por 6/7 (5/7), 6/3 e 6/3. O último semifinalista sairá do jogo entre o espanhol Albert Montañés e o austríaco Markus Hipfl.