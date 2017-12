Hrbaty conquista título em Marselha O tenista eslovaco Dominik Hrbaty conquistou o terceiro título do ano, neste domingo, ao vencer o sueco Robin Soderling, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4 na final do ATP de Marselha. Hrbaty, número 44 do mundo, também foi campeão em Adelaide e Auckland. Neste ano, Hrbaty venceu 17 dos 19 jogos disputados.