Hrbaty é campeão do Torneio de Auckland O tenista eslovaco Dominik Hrbaty conquistou, nesta madrugada de sábado, o título do ATP Tour de Auckland, ao derrotar, por 2 sets a 1, o espanhol Rafael Nadal, com parciais de 4/6, 6/2 e 7/5. Hrbaty eliminou na semifinal o brasileiro Gustavo Kuerten, que buscava o segundo título consecutivo no torneio neozelandês. Na primeira rodada do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, Hrbaty terá pela frente o também brasileiro Flávio Saretta.