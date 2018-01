Hrbaty e Johansson vencem em Barcelona O tenista eslovaco Dominik Hrbaty ganhou do francês Jerome Haehnel por 2 sets a 0, com duplo 6/1, nesta segunda-feira, pela primeira rodada do Torneio de Barcelona. Outro favorito que venceu na estréia foi o sueco Thomas Johansson, que fez 6/2 e 6/1 no austríaco Stefan Koubek. Em outras partidas disputadas nesta segunda-feira em Barcelona, o argentino Juan Monaco derrotou o russo Igor Andreev por 6/3, 2/6 e 6/3, o biel-russo Max Mirnyi venceu o espanhol Albert Costa por 7/6 (7/4), 3/6 e 7/6 (7/2), o holandês Peter Wessels ganhou do francês Cyril Saulnier por duplo 6/3 e o espanhol Felix Mantilla eliminou o francês Michael Llodra por 6/2 e 6/1.