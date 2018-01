Hrbaty elimina Martín e avança em Adelaide O tenista eslovaco Dominik Hrbaty avançou à terceira rodada do torneio de Adelaide ao vencer nesta quinta-feira o espanhol Alberto Martín por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3. Já a grande promessa do tênis mundial, o australiano Todd Reid, de 19 anos, voltou a surpreender ao derrotar o holandês Raemon Sluiter por 6-4 e 6-2. Nos demais jogos, o finlandês Jarkko Nieminen bateu o italiano Davide Sanguinetti por 7-6 (7/2) e 6-4 e o francês Cyril Saulnier superou o britânico Greg Rusedski por duplo 6-2.