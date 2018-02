Hrbaty opera o cotovelo e está fora do Aberto da Austrália

O tenista eslovaco, Dominik Hrbaty, passou por uma nova operação no cotovelo direito nesta semana e, desta forma, oficializou sua desistência do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, que acontece entre os dias 14 e 27 de janeiro, em Melbourne. "Depois de retomar meus treinamentos, eu voltei a sentir dores. Resolvi consultar um médico e a melhor opção foi realizar uma nova artroscopia", disse o tenista eslovaco, que venceu seis torneios da ATP em sua carreira. Atualmente, Hrbaty ocupa a 84.ª colocação no ranking da ATP, e esta será sua primeira ausência de um torneio de Grand Slam em 11 temporadas.