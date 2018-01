Hrbaty será o adversário de Guga O adversário do brasileiro Gustavo Kuerten na semifinal do Torneio de Auckland será o eslovaco Dominik Hrbaty. Os dois tenistas entram em quadra por volta das 23 horas (horário de Brasília) desta quinta-feira, com transmissão ao vivo da ESPN Brasil. Hrbaty conseguiu sua classificação apenas agora à noite, já que seu jogo com o alemão Philip Kohlschreiber foi interrompido na madrugada desta quarta-feira, por causa da chuva em Auckland. Ele venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3. Assim, o eslovaco fará a reedição da final do ano passado, quando Guga levou a melhor e ficou com o título. A outra semifinal em Auckland terá o checo Jiri Novak e o espanhol Rafael Nadal.