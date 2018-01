Hrbaty vence e avança em Roterdã O eslovaco Dominik Hrbaty se classificou hoje para as oitavas-de-final do torneio de tênis de Roterdã, na Holanda, ao derrotar o sueco Thomas Johansson por dois sets a zero, parciais de 6/3 e 6/4. A vitória confirma a boa fase de Hrbaty, que neste ano já venceu o torneio de Auckland, Nova Zelândia. Vladimir Volchkov (Bielo-Rússia) e o francês Nicolas Escudé também garantiram vaga nas oitavas, nesta segunda-feira. Volchkov se classificou ao derrotar o checo Bohdan Ulihrach por 4/6, 7/5 e 6/1, enquanto Escudé passou pelo sueco Jonas Bjorkman por 6/0 e 6/4. O brasileiro Gustavo Kuerten acompanha o torneio de Roterdã com especial atenção. Guga precisa chegar à final do torneio que disputa em Buenos Aires e torcer para que o russo Marat Safin não vença o torneio holandês.