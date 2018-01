Hrbaty vence fácil e é campeão em Adelaide O tenista eslovaco Dominik Hrbaty não teve muito trabalho na decisão do título de Adelaide e venceu neste domingo o francês Michael Llodra por 2 sets a 0, com fáceis parciais de 6-4 e 6-0, em 53 minutos de jogo, e sagrou-se campeão do torneio australiano. A competição distribuiu US$ 380 mil em prêmios, além de pontos para o ranking da ATP.