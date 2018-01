Hyung-taik Lee é campeão em Sydney Depois de 2h30 de partida, o sul-coreano Hyung-taik Lee derrotou na madrugada deste sábado o espanhol Juan Carlos Ferrero por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4), e ficou com o título do Torneio de Sydney. O sul-coreano, que saiu do torneio classificatório, surpreendeu o favorito espanhol, terceiro cabeça-de-chave, e conquistou seu primeiro título na carreira. Hyung-taik ocupa a posição 85 no ranking da ATP.