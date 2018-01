Igualdade nas quartas-de-final da Davis O primeiro dia de disputa das quartas-de-final da Copa Davis começou muito equilibrado. Dos quatro confrontos, três estão empatados por 1 a 1. A exceção é a Austrália, que conseguiu fazer apenas 1 a 0 na Argentina, pois o segundo jogo do duelo teve que ser adiado por causa da chuva em Sydney. Jogando em casa, a Austrália saiu na frente com a vitória de Lleyton Hewitt sobre Guillermo Coria por 3 a 1, com parciais 7/6 (7/5), 6/1, 1/6 e 6/2. E no outro jogo, o argentino David Nalbandian vencia o australiano Wayne Arthurs por 2 sets a 1 quando a chuva causou a interrupção. Em Moscou, a França abriu 1 a 0 com a vitória de Richard Gasquet sobre Igor Andreev por 3 a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (7/1). Mas a Rússia empatou com Nikolay Davydenko, que ganhou de Paul-Henri Mathieu por também por 3 a 0 (7/5, 6/2 e 7/5). Já a Croácia, mesmo jogando em casa, na cidade de Split, começou perdendo para a Romênia. Afinal, Andrei Pavel derrotou Mario Ancic por 3 a 2, com 1/6, 6/4, 4/6, 6/3 e 6/4. Mas Ivan Ljubicic deixou tudo igual, ao fazer 6/3, 6/2 e 7/6 (7/3) em Victor Hanescu. E no duelo entre Eslováquia e Holanda, em Bratislava, Dominik Hrbaty colocou os donos da casa na frente, ao bater Raemon Sluiter por 6/1, 5/7, 6/4 e 6/3. A reação holandesa veio com Peter Wessels, que derrotou o eslovaco Karol Beck por 6/7 (5/7), 7/5, 6/7 (3/7), 6/4 e 6/2.