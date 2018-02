Índia bate Croácia e é líder do Grupo B da Copa Hopman A índia bateu a Croácia nesta quarta-feira e aumentou sua vantagem no Grupo B da Copa Hopman, disputada em Perth, na Austrália. Agora, a equipe formada por Rohan Bopana e Sania Mirza tem dois pontos contra um da Espanha e República Checa, e nenhum da já eliminada Croácia. Mesmo com a vantagem dos asiáticos, na quinta-feira, espanhóis e checos ainda estão na briga para decidir quem se classifica para a grande final da competição disputada por duplas mistas, que jogam entre si partidas simples e de duplas. Os indianos pegam a Espanha e a República Checa enfrenta a Croácia. No Grupo A, a França está na frente com dois pontos, seguida por Rússia e Austrália, que têm um ponto, e os eliminados Estados Unidos, com zero. Também na quinta-feira, os franceses disputam a vaga na final com os russos e os donos da casa pegam os norte-americanos. Os checos Tomas Berdych e Lucie Safarova venceram seus jogos de simples contra a Espanha e garantiram seu primeiro ponto na competição, que dá US$ 1 milhão para o time campeão. Berdych bateu Tommy Robredo sem muitas dificuldades por 2 sets a 1, parciais de 7/5 e 6/1. Já Safarova não teve vida fácil contra Anabel Medina Garrigues, mas venceu a espanhola por 2 sets a 1 de virada, parciais de 4/6, 6/4 a 6/4. Mesmo com o ponto dos checos já estava garantido, Robredo e Garrigues deram o troco no jogo de duplas ao derrotar Berdych e Safarova por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/1. A Croácia, com os irmãos Ancic, começou vencendo, mas tomou a virada nas duplas. Mario Ancic deu vantagem aos europeus ao bater Rohan Bopana por 2 sets a 0, com ambos sets decididos no tie-break: 7/6 (7/2) e 7/6 (7/3). A virada indiana começou com a tranqüila vitória de Sania Mirza sobre Sanja Ancic por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3. E foi só no tie-break das duplas que o time asiático garantiu sua vitória. Os croatas venceram o primeiro set com um 6/3, mas perdeu o segundo pelo mesmo placar, e no tie-break foram derrotas por 10/8.