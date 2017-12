Indian Wells: Sampras e Martin vencem Os norte-americanos Pete Sampras e Todd Martin garantiram uma vaga nas semifinais do Torneio de Indian Wells, na Califórnia. Sampras superou o alemão Rainer Schuettler por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4. Seu próximo adversário será o australiano Lleyton Hewitt, número 1 do mundo. Para enfrentar o inglês Tim Henman, Martin derrotou o russo Yevgeny Kafelnikov, segundo cabeça-de-chave do torneio. Também foram dois sets: 7/6 (7/5) e 6/4.