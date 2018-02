Indian Wells: temporada com caridade O 1º Masters Series da temporada de 2005 reúne as maiores estrelas do tênis, no Indian Wells Tennis Garden com forte apelo beneficente. Justamente no dia da rodada de abertura da chave principal do masculino, jogadores como Roger Federer, Marat Safin, Andy Roddick, Andre Agassi e Carlos Moya entre outros disputam um torneio beneficente, no lançamento da campanha "ace" (assistance children everywhere), ou seja, ajudando a criança onde for, além de reverter renda também para vítimas do tsunami. O torneio é uma verdadeira festa do tênis. Com um formato diferente, quase numa fórmula aperfeiçoada de um Grand Slam, é disputado em dez dias, com chaves masculina e feminina. Os cabeças-de-chave começam uma rodada à frente (bye) e estréiam neste fim de semana. O Indian Wells Tennis Garden é um dos mais belos cenários do tênis mundial. O torneio completa 30 anos, mas o novo complexo de quadras, inaugurado em 2000, com a central definida como "o estádio da arte" pela sua suntuosidade, transformou o deserto de Palm Springs num recanto ideal para um dos maiores eventos do tênis internacional. Um dos pontos altos da competição este ano é o torneio benficente, em que Roger Federer e Marat Safin, que fizeram um duelo memorável nas semifinais do Aberto da Austrália no início do ano, repetem o encontro num super tie break. A festa ainda terá duplas formadas por Roddick e Agassi e Moya e Guillermo Coria, além de participações de Gaston Gaudio, Tim Henman entre outros.