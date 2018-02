Inglês David Brewer vence Banana Bowl Um inglês levou o título da categoria 18 anos do 33.º Banana Bowl -Copa Alcides Procópio, competição que terminou neste domingo no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. David Brewer passou pelo português Frederico Gil em um duplo 7/5. Gil foi o carrasco do brasileiro Bruno Rosa, na semifinal da competição, jogada no sábado. O Banana Bowl conta pontos para o ranking mundial da ITF (Federação Internacional de Tênis). Para o campeão Brewer, que ocupa a 36.ª posição no ranking mundial, o cansaço do português foi fundamental para a sua vitória. ?Ele estava jogando bem, principalmente no segundo set, quando abriu 5/1, mas percebi o cansaço dele e fui para cima?, afirmou. Frederico Gil confirmou a impressão do campeão. ?Tive a oportunidade de vencer e não aproveitei. Acabei sentindo um pouco o cansaço, talvez devido ao jogo de sábado contra o Bruno Rosa, pela semifinal?, disse. Agora, tanto Brewer quanto Gil seguem para Porto Alegre, onde a partir desta semana disputam a Copa Gerdau, nona e última etapa do Circuito Cosat. O Banana Bowl foi válido como oitava etapa do Cosat.