Ingleses sonham com Henman em Wimbledon O sonho dos ingleses de verem um tenista da casa voltar a conquistar um título no Torneio de Wimbledon, o que não acontece há 67 anos ? Fred Perry, em 1936, foi o último campeão ?, pode ser concretizado na edição deste ano. Nesta segunda-feira, na quadra central do All England Club, o único representante do país, Tim Henman, enfrenta o vice-campeão de 2002, o argentino David Nalbandian, pelas oitavas-de-final do torneio. O tenista sul-americano venceu os dois duelos até agora. A partida nem começou e a pressão sobre Henman, de 28 anos, já é grande. A imprensa inglesa faz grande lobby sobre o tenista, quatro vezes semifinalista em Wimbledon. Dizem que este será o ano de Henman. Nalbandian evita entrar em clima de guerra com o oponente ? Argentina e Inglaterra têm grande rivalidade no mundo esportivo. ?Vai ser uma partida difícil, pois nenhum dos dois quer perder?, afirmou. Mas faz um adendo, quando é lembrado sobre os dois duelos entre eles. ?Desta vez vai ser diferente, jogamos frente a seu público, em grama, onde ele mais gosta de jogar.? Quem ganhar o confronto, enfrenta o vencedor do jogo entre o espanhol Juan Carlos Ferrero e o francês Sebastien Grosjean. O americano Andre Agassi, grande favorito ao título, enfrenta Mark Philippoussis e Roger Federer duela com Feliciano López.