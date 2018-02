Ingressos baratos na Davis refletem mau momento do tênis Assistir aos jogos da Copa Davis entre Brasil e Canadá, de 6 a 8 de abril, que dará ao vencedor o direito de disputar o play off do Grupo Mundial, está bem mais barato e reflete o atual momento da modalidade no País. O ingresso para os três dias de competições está a R$ 95,00 valor bem menor que o cobrado em Belo Horizonte, no confronto diante da Suécia, em que os camarotes estavam por R$ 600,00. Mas, de qualquer maneira, ver Gustavo Kuerten e Cia vai exigir um bom investimento para quem não mora em Florianópolis. As partidas estão marcadas para o luxuoso resort do Costão do Santinho, em que aproveitando o feriado de Páscoa, os pacotes são negociados a preços nada convidativos. O Brasil marca nesse confronto uma nova era, com uma comissão técnica formada por Chico Costa e Tomas Koch. Não há ainda uma convocação dos jogadores, mas pelo envolvimento com a cidade e até na promoção do evento, Guga pode ser dado como nome certo. Afinal, um dos locais para se comprar os ingressos é a sua loja de roupas Guga Kuerten. Outro meio é acessar o site www.nosvamos.com.br, mas com acréscimo de R$ 10,00. Os jogos serão disputados em quadras de saibro e o Canadá vem de vitória sobre a Colômbia, mas nem assim chega a ser assustador. Seu jogadores não se dão bem em pisos lentos e o Brasil tem a chance de, mais uma vez, tentar um lugar no Grupo Mundial, onde está a elite do tênis mundial, formado por 16 nações.