Instituto de Guga amplia ação social O Instituto Guga Kuerten (IGK), fundado há 11 meses, transforma-se agora numa instituição capaz de ampliar seus horizontes e aumentar a abrangência de suas ações. Nesta segunda-feira, em Florianópolis, a mãe do tenista Gustavo Kuerten, Dona Alice, presidente do IGK, anunciou o lançamento do fundo de apoio a projetos sociais, que terá uma colaboração de peso de vários patrocinadores do tenista. A partir de agora, com a abertura de inscrições, o IGK passa a receber projetos sociais, direcionados à pessoas com necessidades especiais - deficientes - e após estudo poderá direcionar recursos, que vão de R$ 5 mil a R$ 20 mil a estes programas. A idéia é atender melhor e integrar o deficiente na sociedade. "Queremos institucionalizar o que a nossa família já vinha fazendo", disse Dona Alice Kuerten. "Vamos começar pequenos e com planos de crescer pouco a pouco." Os projetos sociais destinados a região de Florianópolis, podem ser enviados para a sede do IGK, na rua Tenente Silveira, 222, em Florianópolis, CEP 88010-300, para análise e estudos. Os planos aprovados receberão recursos e supervisão por 12 meses. Guga não pôde participar do lançamento do fundo de apoio a projetos sociais, pois está treinando em Camboriú com o técnico Larri Passos. O tenista viaja na quinta-feira para disputar na próxima semana o ATP Tour de Stuttgart.