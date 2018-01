Instituto Guga faz a primeira doação O tenista número um do mundo fez a sua primeira doação através do seu Instituto, o Instituto Guga Kuerten (IGK), sexta-feira, em Florianópolis. Guga, junto com seus parceiros no Instituto, doou US$ 129 mil para projetos sociais voltados para pessoas deficientes. Alice Kuerten, mãe de Guga e presidente do Instituto Guga Kuerten, fez a divulgação na Associação de Pais e Amigos das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (APAE), em Florianópolis, onde o irmão mais novo de Guga, Guilherme, que sofre de paralisia cerebral, vai diariamente. "Analisamos vários projetos nos últimos meses e selecionamos estes para ajudar porque eles seguem o nosso padrão de integração do portador de necessidades especiais na sociedade", disse dona Alice. O dinheiro arrecadado com Guga e seus parceiros foi para o primeiro Fundo de Apoio a Projetos Sociais (FAPS) e em seguida dividido entre 20 instituições para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais. "Vamos apoiar estas instituições durante um ano e também dar acompanhamento técnico, para ver as melhorias e ajudar naquilo que for preciso", emendou a mãe de Guga.