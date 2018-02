Internautas também concordam: Roger Federer é um gênio A opinião parece mesmo ser unânime. Depois de conquistar o Aberto da Austrália, o 10.º título de Grand Slam na carreira, sem perder um set sequer, o tenista Roger Federer é um gênio. Em pesquisa realizada pelo Portal Estadão, depois das declarações do próprio suíço de que se considera perfeito em quadra, a maioria dos internautas concordou com a imprensa mundial e com jogadores do presente e do passado de que Federer já está vários degraus acima de seus adversários no circuito profissional. Do total de votos, 78,3% (346) disseram que o atual líder do ranking mundial da ATP está jogando num nível superior e que dificilmente perderá para algum de seus rivais se estiver totalmente concentrado na partida. O restante, pouco mais de 21% (96), afirmou que o tenista suíço não pode ser chamado ainda de gênio. Mesmo com 25 anos e com muito tênis para mostrar, Federer preferiu começar a temporada de 2007 de um modo menos cansativo. No início do ano, desistiu de tentar o tri no ATP de Doha, no Qatar, para se preparar exclusivamente para o Grand Slam australiano. Agora, resolveu tirar uns dias de descanso numa estação de esqui na Suíça antes de voltar ao circuito em fevereiro.