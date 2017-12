Intoxicação alimentar em torneio argentino A organização do Torneio de Buenos Aires informou nesta sexta-feira que foram registrados casos de intoxicação alimentar nas dependências do Buenos Aires Lawn Tenis Club. Em um comunicado oficial emitido na tarde desta sexta, os organizados revelam que ?foram registrados casos de pessoas com náuseas, vômito e diarréia?. Segundo os organizadores existem no complexo pelo menos 10 locais de venda de comida, a maioria comercializa lanches, pizzas e hot-dogs. Estudos epidemiológicos já começaram a ser feitos, mas até o momento não foi possível identificar a origem do problema. Os organizadores não forneceram detalhes sobre as pessoas infectadas.