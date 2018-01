Invencibilidade no saibro motiva Guga Com a vitória sobre Felix Mantilla na estréia do ATP Tour do México, Gustavo Kuerten já soma 21 partidas invictas em quadras de saibro. Desde abril do ano passado, quando perdeu a final do Masters Series de Roma para o sueco Magnus Norman, Guga iniciou uma série invencível nesta superfície, ganhando os títulos do Masters Series de Hamburgo, depois de Roland Garros, Buenos Aires, além de dois jogos da Copa Davis, com o Marrocos. "Espero manter esta trajetória de vitórias aqui no México", afirmou Guga, em uma concorrida entrevista coletiva em Acapulco, quando deu autógrafos até para jornalistas. "Ainda falta muito para falar em título neste torneio, mas minha confiança aumenta a cada jogo." Guga repetiu que estava muito feliz com a vitória sobre Mantilla, sempre um jogador muito perigoso e reconheceu seu bom momento. "Fiz um jogo melhor do que esperava." Para a partida desta quinta-feira, diante do brasileiro Alexandre Simoni, Gustavo Kuerten revelou que tem de esquecer que terá um amigo do outro lado da quadra. "Não posso pensar nisso", disse. "É um jogo muito importante para o Simão (Simoni) e por um aspecto fico feliz por ter mais brasileiros na chave, o que é raro", celebrou o tenista número 1 do mundo. Título - A escola de samba Protegidos da Princesa, que homenageou Gustavo Kuerten, foi a campeã do carnaval de Florianópolis. Em Acapulco, Guga revelou estar muito feliz pelo resultado, especialmente pelo seu irmão Rafael, que se empenhou para tudo dar certo no desfile. Os irmãos do tenista, inclusive Guilherme, participaram do desfile na capital catarinense.