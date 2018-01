Irmã de Venus e Serena morre na Califórnia Yetunde Price, de 31 anos, irmã mais velha das estrelas do tênis Venus e Serena Williams, morreu na madrugada deste domingo, em Compton, subúrbio de Los Angeles, depois de um enfrentamento entre vizinhos. Segundo Richard Pena, da polícia de Los Angeles, Yetunde, que conversava com um homem dentro de um carro quando a confusão começou, foi atingida por vários tiros no peito. Ela ainda foi levada com vida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Pena afirmou que a polícia não tinha maiores detalhes do ocorrido e que não haviam sido feitas prisões relacionadas com o caso ? por causa do alto índice de criminalidade, Compton, onde cresceram as irmãs Williams, aparece com freqüência nas manchetes policiais. A polícia chegou ao Boulevard Greenleaf, local do confronto, atraída pelos tiros e encontrou Yetunde mortalmente ferida. Cerca de 40 policiais chegaram a cercar uma casa, onde se acreditava que três suspeitos, armados com metralhadoras, estariam entrincheirados. Seis horas depois, um grupo especial invadiu a casa para descobrir que os homens haviam fugido antes da chegada das autoridades, que permanecem na área para dar continuidade à apuração do caso. Os investigadores estão tentando determinar a razão de Yetunde e seu acompanhante estarem na área de Compton bem como o motivo dos tiros ? Yetunde morava em Corona, também nas proximidades de Los Angeles. O homem, que não foi ferido, será interrogado em breve. ?Por enquanto, há mais perguntas do que respostas?, disse Richard Pena. Yetunde, a mais velha das cinco irmãs Williams, tinha três filhos. Depois do divórcio dos pais, Richard e Oracene, passou a usar o sobrenome de solteira da mãe. Possuía um salão de beleza em Los Angeles e também trabalhava como assistente pessoal das irmãs famosas, contou o advogado da família, Keven Davis, acrescentando que os Williams estavam a caminho de Los Angeles.