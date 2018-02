Irmãos Bryan batem russos e EUA vencem a Copa Davis

Os irmãos Bob e Mike Bryan venceram a dupla russa formada por Nikolay Davydenko e Igor Andreev por 7-6(7-4), 6-4 e 6-2, garantindo a Copa Davis pela 32ª vez em sua história. Os americanos só precisavam de uma vitória na série disputada em Portland, no estado americano do Oregon, para faturar o troféu. No primeiro dia de competição, a equipe da casa saiu com duas vitórias: Andy Roddick passou por 6-4, 6-4 e 6-2, enquanto James Blake superou Mikhail Youzhny por 6-3, 7-6(7-4), 6-7(3-7) e 7-6(7-3). Os EUA não ganham um título da Copa Davis desde 1995, quando Pete Sampras comandou a vitória por 3 a 2 sobre a própria Rússia, mas em Moscou. A equipe perdeu as finais de 1997, para a Suécia, e de 2004, para a Espanha. Por sua vez, a Rússia tentava o bicampeonato. Ano passado, bateu a Argentina na decisão por 3 a 2, em Moscou.