Irmãs seguem no topo do ranking As irmãs Williams lideram com folga o ranking mundial, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira pela WTA. Campeã no US Open, Serena Williams está disparada na frente, com 5.544. Sua irmão mais velha, Venus, é a segunda, com 4.843. A também norte-americana Jennifer Capriati aparece em terceiro, com 3.759 pontos. Veja as melhores do ranking da WTA e as posições das brasileiras ( o número entre parênteses indica a posição da tenista na semana anterior): 1. (1.) Serena Williams (EUA) 5.544 pontos 2. (2.) Venus Williams (EUA) 4.843 3. (3.) Jennifer Capriati (EUA) 3.759 4. (4.) Jelena Dokic (IUG) 3.310 5. (5.) Monica Seles (EUA) 3.309 6. (6.) Justine Henin (BEL) 3.000 7. (9.) Amélie Mauresmo (FRA) 2.908 8. (7.) Kim Clijsters (BEL) 2.730 9. (10) Lindsay Davenport (EUA) 2.680 10. (8.) Martina Hingis (SUI) 2.514 11. (11) Daniela Hantuchova (ESL) 2.484,75 12. (12) Sandrine Testud (FRA) 1.822 13. (15) Chanda Rubin (EUA) 1.733 14. (14) Silvia Farina Elia (ITA) 1.712 15. (16) Anastasia Myskina (RUS) 1.627 16. (13) Elena Dementieva (RUS) 1.598 17. (17) Magdalena Maleeva (BUL) 1.367 18. (21) Patty Schnyder (SUI) 1.306 19. (18) Anna Smashnova (IRS) 1.283,50 20. (19) Ai Sugyama (JAP) 1.270 Brasileiras 283. (275) - Carla Tiene 76 290. (300) - Maria Fernanda Alves 72 324. (325) - Joana Cortez 59 384 (384) - Vanessa Menga 42