Irmãs Williams anunciam volta às quadras Depois de longo período de ausência, as irmãs Vênus e Serena Williams planejam voltar às quadras no Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada e que será disputado em janeiro do ano que vem. As duas irmãs estão afastasdas das competições há vários meses por causa de contusões. Serena sofreu uma grave lesão no joelho em agosto. Vênus, por sua vez, se recupera de problemas abdominais que a impediram de jogar desde a final do Torneio de Wimbledon. Na Austrália, Serena vai defender o título conquistado em 2003, vencendo a irmã na final.