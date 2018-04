Irmãs Williams avançam com facilidade em Melbourne

Atual campeã do Aberto da Austrália, a norte-americana Serena Williams não teve dificuldades para avançar à segunda rodada do primeiro Grand Slam do ano. Nesta terça-feira, a líder do ranking mundial estreou com vitória por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/1, diante da polonesa Urszula Radwanska.

Serena busca seu quinto título na competição e precisou jogar 1h13min em sua primeira partida na competição. Ela chegou à vitória sobretudo pela eficiência mostrada quando jogou com o primeiro serviço - marcou 86% dos pontos, contra 37% da rival.

Na segunda rodada, a tetracampeã enfrentará a checa Petra Kivtova, que passou pela norte-americana Jill Craybas também em dois sets, com parciais de 6/1 e 7/5.

A outra irmã Williams na disputa também teve facilidade para vencer. Atualmente em sexto lugar no ranking, Venus superou a checa Lucie Safarova em dois sets, com duplo 6/2. Na segunda rodada, ela enfrentará austríaca Sybille Bammer, que passou pela espanhola Arantxa Parra Santonja com 6/3 e 6/2.