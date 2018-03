Irmãs Williams continuam na liderança As irmãs Williams se mantiveram na liderança do ranking da WTA, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira. A caçula Serena Williams acumula 5.742 pontos e Venus aparece na segunda posição com 4.917. Jennifer Capriati é a terceira colocada, com 3.947 pontos. Veja as 10 melhores do ranking e as posições das brasileiras. 1. Serena Williams (EUA) 5.742 2. Venus Williams (EUA.) 4.917 3. Jennifer Capriati (EUA) 3.947 4. Monica Seles (EUA) 3.906 5. Kim Clijsters (BEL) 3.168 6. Jelena Dokic (IUG) 3.076 7. (7) Justine Henin (BEL) 3.005 8. Martina Hingis (SUI) 2.814 9. Lindsay Davenport (EUA) 2.637 10. Amelie Mauresmo (FRA) 2.285 Brasileiras 258 - Carla Tiene 93 pontos 313 - Maria Fernanda Alves - 64,25 314 - Joana Cortez - 64 374 - Vanessa Menga - 43,50