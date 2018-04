Irmãs Williams desistem de jogar duplas em Paris

PARIS - Serena e Venus Williams abandonaram a disputa da chave de duplas femininas de Roland Garros antes mesmo de disputarem a partida de estreia. As irmãs norte-americanas iriam jogar pela primeira vez juntas no Grand Slam parisiense desde 2010 após receberem um convite da organização.

Porém, nesta quarta-feira, elas anunciaram a desistência da chave de duplas de Roland Garros e não revelaram a razão para a saída do torneio. No último domingo, quando foi eliminada na sua estreia na chave de simples de Roland Garros, Venus declarou que sofreu com as dores nas costas na derrota em três sets para a polonesa Urszula Radwanska.

Juntas, Venus e Serena conquistaram 13 títulos de duplas em torneios do Grand Slam, sendo campeãs em Roland Garros em 1999 e 2010. Nesta temporada, elas só participaram da chave de duplas do Aberto da Austrália, em janeiro, e acabaram sendo derrotadas nas quartas de final pelas italianas Sara Errani e Roberta Vinci, que acabaram faturando o título em Melbourne.