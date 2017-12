Irmãs Williams dominam o ranking A profecia do norte-americano Richard Williams se concretizou nesta segunda-feira: as suas duas filhas chegaram ao topo do ranking mundial do tênis feminino. Na lista divulgada pela WTA, Venus, a mais velha, aparece em primeiro lugar, com 5.205 pontos, e Serena está em segundo (4.926). A supremacia das irmãs Williams no tênis feminino foi comprovada no último sábado, quando elas decidiram o título de Roland Garros, em Paris. Serena levou a melhor e foi campeã do Grand Slam francês ao vencer Venus por 2 sets a 0. Com esse resultado, as duas ultrapassaram a também norte-americana Jennifer Capriati, que caiu da liderança para o 3º lugar no ranking, com 4.617 pontos. Confira o ranking feminino: 1ª Venus Williams (EUA) - 5.205 pontos 2ª Serena Williams (EUA) - 4.926 3ª Jennifer Capriati (EUA) - 4.617 4ª Monica Seles (EUA) - 3.744 5ª Kim Clijsters (Bélgica) - 3.474 6ª Lindsay Davenport (EUA) - 3.350 7ª Justine Henin (Bélgica) - 3.286 8ª Jelena Dokic (Iugoslávia) - 3.004 9ª Martina Hingis (Suíça) - 2.816 10ª Sandrine Testud (França) - 2.181