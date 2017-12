Irmãs Williams duelam na semifinal As irmãs Williams irão se enfrentar nesta quinta-feira, na semifinal do Masters Series de Miami, que distribui quase US$ 3 milhões em prêmios. A primeira a conseguir vaga foi Venus, que derrotou a russa Elena Dementieva ontem. Hoje foi a vez de Serena se classificar, ao ganhar da suíça Martina Hingis por 2 sets 0 (6/4 e 6/0). As outras duas semifinalistas do torneio de Miami serão definidas ainda nesta quarta-feira. A russa Tatiana Panova irá enfrentar a norte-americana Jennifer Capriati e a belga Kim Clijsters jogará contra outra norte-americana, Monica Seles.