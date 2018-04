Irmãs Williams e Wozniacki alcançam as oitavas de final

Número 1 do mundo, a norte-americana Serena Williams venceu mais uma no Aberto da Austrália, na madrugada deste sábado. Dessa vez, ela superou a espanhola Carla Suárez Navarro, com direito a um "pneu": 6/0 e 6/3. Nas oitavas de final, a líder do ranking enfrentará Samantha Stosur, maior esperança australiana no Grand Slam de Melbourne.

Apesar do placar tranquilo, Serena teve trabalho para avançar na competição, mesmo no primeiro set. "Sem dúvida foi o 6/0 mais difícil que joguei. Ela colocava muita pressão. Cheguei a pensar: ''no pior dos casos, ficaria em 5/1''. Mas ela seguiu jogando forte", comentou a americana.

Próxima adversária de Serena, Stosur eliminou a italiana Alberta Brianti por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Se superar a anfitriã nas oitavas, Serena poderá enfrentar a russa Vera Zvonareva, 9.ª do ranking, nas quartas.

Zvonareva bateu a argentina Gisela Dulko, algoz da sérvia Ana Ivanovic, por 6/1 e 7/5. Na próxima fase, a russa terá pela frente a bielo-russa Victoria Azarenka, número 7 do mundo, que eliminou a italiana Tathiana Garbin, por 6/0 e 6/2.

Também neste sábado, Venus Williams confirmou o favoritismo e despachou a australiana Casey Dellacqua, por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/6 (7/4). Nas oitavas, ela terá vai encarar a italiana Francesca Schiavone, que superou a polonesa Agnieszka Radwanska por duplo 6/2.

Pela mesma rodada, a dinamarquesa Caroline Wozniacki superou o israelense Shahar Peer por 6/4 e 6/0. A número quatro do mundo vai duelar na próxima fase com a chinesa Na Li, responsável pela eliminação da eslovaca Daniela Hantuchova (7/5, 3/6 e 6/2.