Irmãs Williams eliminadas em Roland Garros A família Williams não vai esquecer muito fácil o dia 1º de junho de 2004. Afinal, tanto Serena como Venus foram eliminadas nas quartas-de-final de Roland Garros. As nuvens cinzentas, o frio e a chuva em Paris parece ter contribuido para Amelie Mauresmo não despertar. Em atuação sonolenta, perdeu para a russa Elena Dementieva por 6/4 e 6/3, acabando com as esperanças francesas de um título no torneio. A Rússia colocou duas tenistas nas semifinais. Anastasia Myskina foi a responsável pela eliminação de Venus Williams por tranqüilos 6/3 e 6/4. Agora, ela enfrenta a norte-americana Jennifer Capriati, que apesar de apresentar uma barriga enorme, eliminou a vitaminada Serena Williams por 6/3, 2/6 e 6/3. A Argentina também está nas semifinais feminina, com Paola Suarez que superou a beldade russa Maria Sharapova por 6/1 e 6/3.