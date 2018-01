Irmãs Williams estão nas semifinais As irmãs Venus e Serena Willians se classificaram para as semifinais do US Open ao vencer a belga Kim Clijsters e a norte-americana Lindsay Davenport, nesta quarta-feira. Venus, atual campeã da competição, venceu Clijsters por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1. Serena, a campeã em 1999, teve mais dificuldade mas acabou derrotando Davenport por 2 a 1, com parciais de 6-3, 6-7 (7-9) e 7-5. Serena terá pela frente na luta por uma vaga na final a número um do mundo Martina Hingis. Venus enfrentará a vencedora do confronto entre Amelie Mauresmo e Jenifer Capriati.