Irmãs Williams fazem final no US Open Não podia ser melhor para a família Williams. Após a tenista norte-americana Serena classificar-se para final do US Open ao vencer a suíça Martina Hingis, foi a vez de sua irmã, Venus, também garantir um vaga em busca de um título no Aberto dos Estados Unidos. Ela derrotou nesta sexta-feira a compatriota Jennifer Capriati por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2, em 82 minutos de jogo. A final será no sábado à noite, com horário marcado para as 20h45 (Brasília).