Irmãs Williams lideram ranking mundial Depois da campanha irrepreensível em Wimbledon - foram finalistas no torneio de simples e venceram o de duplas - as irmãs Williams confirmaram a hegemonia no tênis e assumiram a liderança do ranking da WTA, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira. Campeã em Wimbledon, Serena Williams lidera o ranking com 5.742 pontos e sua irmã Venus aparece em segundo, com 4.917 pontos. Jennifer Capriatti é a terceira colocada, com 3.947 pontos. Veja as melhores do ranking e as posições das brasileiras. 1 Serena Williams (EUA) 5.742 2 Venus Williams (EUA) 4.917 3 Jennifer Capriati (EUA) 3.947 4 Monica Seles (EUA) 3.906 5 Kim Clijsters (BEL) 3.168 6 Jelena Dokic (IUG) 3.076 7 Justine Henin (BEL) 3.005 8 Martina Hingis (SUI) 2.814 9 Lindsay Davenport (EUA) 2.637 10 Amelie Mauresmo (FRA) 2.285 Brasileiras 256 Carla Tiene 93 309 Joana Cortez 65 311 Maria Fernanda Alves 64,25 372 Vanessa Menga 43,50