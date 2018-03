Irmãs Williams na final de Wimbledon As irmãs Williams deram nesta quinta-feira mais uma demonstração de que são as melhores do circuito profissional e vão disputar a final do Torneio de Wimbledon. As duas garantiram vaga na final ao vencerem seus jogos desta quinta-feira. Venus derrotou a belga Justine Henin por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2 e Serena, por sua vez, passou pela francesa Amélie Mauresmo também em dois sets: 6/2 e 6/1. Esta é a terceira final de Grand Slam entre as duas irmãs. Antes elas se enfrentaram na final do US Open de 2001, com vitória de Venus e depois em Roland Garros, com vitória de Serena.