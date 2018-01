Irmãs Williams no topo do ranking As irmãs Williams continuam no topo do ranking da WTA anunciado nesta segunda-feira . Com a vitória no US Open, a caçula Serena Williams, que derrotou na final sua irmã Venus, manteve a primeira colocação com 5.544 pontos. Logo atrás vem Venus, com 4.843 pontos. A hegemonia norte-americana continua no ranking com a tenista Jennifer Capriati, na terceira posição, somando 3.759. Entre as dez primeiras dos rankings, a francesa Amelie Mauresmo foi quem teve a melhor performance. Ela passou da nona posição para a sétima, deixando a belga Kim Clijsters em oitavo. Mauresmo foi desclassificada na semifinal do US Open por 2 sets a 1 pela norte-americana Venus Williams. Confira as 10 melhores do ranking no link abaixo. Ranking Feminino