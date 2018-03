Irmãs Williams podem decidir Roland Garros O sorteio da chave feminina de Roland Garros, realizado nesta sexta-feira, abriu a possibilidade de acontecer novamente uma final entre as irmãs Williams, repetindo o feito do ano passado, quando Serena derrotou Venus. Mais do que isso, caso elas cheguem até a decisão, seria o 5º título de Grand Slam consecutivo que elas decidiriam. Líder do ranking, Serena será a cabeça-de-chave número 1 em Roland Garros e enfrentará a alemã Barbara Rittner na estréia. Já sua irmã Venus, terceira do mundo, ainda espera a adversária do qualifying. As irmãs Williams já decidiram 5 títulos de Grand Slam. O primeiro foi o US Open de 2001, o único vencido por Venus. Depois, Serena ganhou todos, desde Roland Garros do ano passado, passando por Wimbledon, US Open e o Aberto da Austrália (este já em 2003). As maiores ameaças para as irmãs Williams em Paris são as belgas Justine Henin e Kim Clijsters, além da francesa Amelie Mauresmo.