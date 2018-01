Irmãs Williams: polícia prende suspeito Aaron Michael Hammer, de 24 anos, foi preso nesta segunda-feira pela polícia de Los Angeles como suspeito de ter disparado os tiros que mataram, domingo, em Compton, Yetunde Price, irmã mais velha das tenistas Serena e Venus Williams. As autoridades ainda procuram outros dois possíveis envolvidos no crime. Yetunde conversava com um homem em um carro quando "de algum modo, os dois se envolveram em um confronto com moradores", disse policial Richard Pena, da polícia de Los Angeles. Compton é famosa pelas gangues violentas. As autoridades não sabem se a vítima conhecia o agressor - as irmãs Williams passaram a infância em Compton - ou o que a teria motivado. Yetunde foi levada por seu acompanhante para a casa de parentes, em Long Beach, de onde ele chamou uma ambulância e avisou a polícia. Nesta segunda-feiar, o homem, identificado como Rolland Wormley, de 28 anos, foi preso depois que as autoridades descobriram que ele estava em liberdade condicional. Yetunde Price, de 31 anos, era divorciada e tinha três filhos: Jeffrey, de 11, Justus, de 9, e Jair, de 5. Morava em Corona e tinha um salão de beleza em Los Angeles, além de trabalhar como assistente pessoal das irmãs famosas. Venus e Serena distribuíram um comunicado em que se dizem desoladas. "Yetunde era nosso porto, nossa confidente e conselheira. O dia de sua morte foi o mais triste de nossas vidas."