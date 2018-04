Irmãs Williams são campeãs em duplas do US Open

As irmãs Venus e Serena Williams atropelaram nesta segunda-feira a dupla de Cara Black, do Zimbábue, e de Liezel Huber, dos Estados Unidos, e ficaram com o título de duplas do US Open, em Nova York. Em 1 hora e 29 minutos de partida, as norte-americanas derrotaram as principais favoritas por duplo 6/2.

O título serve como prêmio de consolação às irmãs, que decepcionaram na chave de simples e, apesar das expectativas de título, sequer chegaram à final - a belga Kim Clijsters eliminou as duas, Serena na semifinal e Venus nas oitavas. Este foi o terceiro título de Grand Slam da dupla nesta temporada e o décimo na carreira.

Com muita agressividade, as irmãs se impuseram desde o início e deram poucas oportunidades a Black/Huber. Quartas favoritas do US Open, elas não cederam nenhuma oportunidade de quebra e terminaram o confronto com 43 winners, contra 21 das adversárias.

Antes de vencer a final, Serena Williams pediu desculpas por sua atitude na derrota para Clijsters, no sábado, quando se descontrolou com a marcação de uma dupla falta e saiu aos berros com a juíza de linha. A atitude, considerada antidesportiva, lhe rendeu multa de US$ 10 mil.