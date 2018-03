Irmãs Williams são campeãs nas duplas As irmãs Williams, Venus e Serena, que já haviam feito a final individual feminina, se juntaram para ser campeãs também de duplas. Marcaram 6/2 e 7/5 contra Virginia Ruano Pascual, da Espanha, e Paola Suarez, da Argentina. Outro australiano, Todd Woodbridge, celebrou o título de duplas ao lado do sueco Jonas Bjorkman. Eles marcaram 6/1, 6/2, 6/7 (7-9) e 7/5 contra Mark Knowles, das Bahamas, e Daniel Nestor, do Canadá. Os saques mais rápidos do torneio foram da norte-americana Venus Williams (190,4 km/h) e do seu compatriota Andy Roddick (230,4 km/h).