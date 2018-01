Irmãs Williams terão programa na TV Destaques do tênis mundial, as irmãs Venus e Serena Williams irão estrelar um reality show na tevê norte-americana ABC Family - não há previsão de passar no Brasil. As tenistas irão mostrar sua rotina e alguns detalhes de sua intimidade. O programa se chama "Venus & Serena for real" e terá seis episódios. "As pessoas irão poder conhecer nossa rotina de treinos, torneios e o relacionamento da nossa família", contou Venus, que foi recentemente campeã em Wimbledon. "Nossas irmãs mais velhas, Isla e Lyndrea, também irão aparecer, assim como nossos pais."