Irmãs Williams vão repetir final de 2002 As irmãs Venus e Serena Williams vão repetir em 2003 a final do Torneio de Wimbledon do ano passado. Número 1 do mundo e principal favorita ao título, Serena garantiu sua vaga na final nesta quinta-feira ao derrotar a belga Justine Henin-Hardenne em dois sets a zero, com parciais de 6-3 e 6-2 em apenas 70 minutos. Venus, por sua vez, teve mais dificuldade. Venceu a também belga Kim Clijsters por dois sets a um, em 1h40. As parciais foram de 4-6, 6-3 e 6-1. A final está prevista para o sábado.