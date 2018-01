Irmãs Williams vencem em Amelia Island As irmãs Williams garantiram nesta sexta-feira a vaga nas quartas-de-final do Torneio de Amelia Island, nos Estados Unidos, que distribui US$ 585 mil em prêmios. Enquanto Venus derrotou a polonesa Marta Domachowska por 2 a 1 (3/6, 6/4 e 6/2), Serena ganhou da francesa Mary Pierce por 7/6 (7/5) e 6/4. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, Serena vai enfrentar agora a italiana Silvia Farina Elia, que eliminou a suíça Patty Schnyder por 4/6, 6/1 e 6/4. Já a mais velha das irmãs Williams, Venus, terá uma adversária mais dura, a também norte-americana Lindsay Davenport, que é a líder do ranking mundial. Outra tenista classificada nesta sexta-feira para as quartas-de-final é a francesa Virginie Razzano, que venceu a japonesa Ai Sugiyama por 6/4, 6/7 (3/7) e 7/5.